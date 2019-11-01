Новости

В Сургуте снегоуборочная машина насмерть задавила женщину 12:23
СМИ: 4 человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии 12:20
Санитарные врачи Москвы призвали не покупать незамерзайку на обочинах дорог 12:20
Собянин: Поликлиники будут строиться в полтора раза быстрее 12:16
МИД РФ: Заменить договор СНВ-3 до истечения срока не удастся 12:11
"Зенит" готов расстаться с Азмуном за 35 миллионов евро 12:11
Видео: начались съемки продолжения "Хэллоуина" 12:09
В Крыму открылся "Ноябрьфест" 12:08
В Адыгее при пожаре погиб маленький ребенок 12:06
Росгвардия отразила "атаку" у Крымского моста 12:05
Видео: водителя мгновенно наказали за проезд через двойную сплошную 12:00
Ковалев получит за бой почти в 12 раз меньше Альвареса 11:56
Вышел русский трейлер новой черной комедии Гая Ричи 11:43
Установлена личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска 11:37
Группа My Chemical Romance объявила о воссоединении 11:35
В КБР задержан похититель 164 млн рублей, скрывавшийся в Турции 11:35
В Охе после информации о кулачных боях подростков усилили патрули 11:25
В Якутии оставили на свободе кассиршу банка, похитившую 15 млн рублей 11:17
Против вице-премьера Северной Осетии завели уголовное дело 11:14
Тоска по эчпочмаку: Клип живущего в США татарстанца взорвал Сеть 11:14
В Подмосковье прививку от гриппа сделали почти 2 млн жителей 11:12
Кроссовер Toyota Raize начали отгружать дилерам 11:00
В Чехове горит крупный склад с древесиной 10:56
В Магадане изобрели компас, выявляющий сейсмоопасные места 10:51
Стали известны действия воспитателей при нападении на детсад в НАО 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Когда туристам будет доступна "электронная путевка"
Когда туристам будет доступна "электронная путевка"
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
01.11.2019 10:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Магадане изобрели компас, выявляющий сейсмоопасные места

Текст: Юрий Батин

Ученые из Магадана запатентовали специальный компас, который ищет полезные ископаемые и позволяет выявлять сейсмоопасные места.

Фото: Мичил Яковлев
Робот-уборщик наведет чистоту в аэропорту и на вокзале

Этот геологический компас пока существует в единственном экземпляре. Ученые собрали его своими руками из деталей, заказанных на одном из заводов по производству электроники, сообщает ОТР.

Для начала прибором обследовали окрестности Магадана. Особое внимание уделили разлому, прямо под которым проходит дорога к морскому порту с оживленным движением. Компас показал, что это сейсмически опасное место. Даже слабые подземные толчки могут спровоцировать здесь обвал.

- Когда какой-нибудь склон освобождается в результате эрозии или других процессов, то именно в этот свободный склон эти напряжения имеют разрядку. Это может привести к оползням или обвалам, - прокомментировал показания прибора главный научный сотрудник Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН Владимир Смирнов.

Магаданские ученые надеются, что их разработкой заинтересуются и в других регионах.

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Киеве подсчитали потери Украины от сокращения транзита российского газа
ЦБ отозвал лицензию у омского "Эксперт Банка"
Трамп прокомментировал принятую резолюцию о начале процедуры импичмента
США ввели новые санкции в отношении Ирана
Небензя потребовал наказать виновных в избиении дипломата в Косово