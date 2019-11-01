В Магадане изобрели компас, выявляющий сейсмоопасные места

Ученые из Магадана запатентовали специальный компас, который ищет полезные ископаемые и позволяет выявлять сейсмоопасные места.

Этот геологический компас пока существует в единственном экземпляре. Ученые собрали его своими руками из деталей, заказанных на одном из заводов по производству электроники, сообщает ОТР.

Для начала прибором обследовали окрестности Магадана. Особое внимание уделили разлому, прямо под которым проходит дорога к морскому порту с оживленным движением. Компас показал, что это сейсмически опасное место. Даже слабые подземные толчки могут спровоцировать здесь обвал.

- Когда какой-нибудь склон освобождается в результате эрозии или других процессов, то именно в этот свободный склон эти напряжения имеют разрядку. Это может привести к оползням или обвалам, - прокомментировал показания прибора главный научный сотрудник Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН Владимир Смирнов.

Магаданские ученые надеются, что их разработкой заинтересуются и в других регионах.