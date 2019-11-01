В Охе после информации о кулачных боях подростков усилили патрули

Администрация сахалинского города Оха после появившейся информации о кулачных боях подростков решила усилить патрули в вечернее время.

"В пятницу прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где были поставлены также задачи перед управлением образования, УМВД, тренерами и другими ведомствами. Кроме того, в городском парке налажено освещение", - рассказал РИА Новости глава города Сергей Гусев.

Напомним, вчера прокуратура начала проверку размещенной в местных СМИ информации о "бойцовском клубе". В драках участвовали не менее 160 несовершеннолетних. Обычно бои устраивались в местном парке. Правил в них не было - пятиминутный раунд заканчивался нокаутом или сдачей соперника. Зазывали подростков на бои через группу в одной из соцсетей.