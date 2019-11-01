В Забайкалье появились первые солнечные электростанции

В Чите открыли первые в регионе солнечные электростанции. Они появились в рамках проектов по развитию альтернативной энергетики на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Одна из станций получила название СЭС "Орловский ГОК", другая - СЭС "Балей". Обе будут интегрированы в качестве возобновляемого ресурса в единую энергосистему России.

Мощность каждой - 15 мегаватт, их энергия будет распределена туда, где она больше всего необходима. Станции построены инвесторами - российско-австрийским консорциумом и российской фирмой.