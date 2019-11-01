"АКОМ" - лидер автомобильного машиностроения производителей Минпромторга РФ

Министерством промышленности и торговли РФ завершен первый квалификационный отбор производителей, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК).

В финальный перечень вошли 711 заявок, среди которых - компания "АКОМ".

КППК - один из ключевых механизмов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", направленный на поддержку увеличения объемов производства и реализации конкурентоспособной российской промышленной продукции. Компании, заключившие соответствующие соглашения с Минпромторгом России, смогут получить льготное кредитование по широкому перечню направлений, включая инвесткредиты на создание экспортно-ориентированных производств, аккредитивы, факторинг и кредиты иностранным покупателям российской продукции. Размер субсидированной процентной ставки составит 4,5 процента годовых.

Самарская область стала регионом-лидером по количеству одобренных заявок - 40. В свою очередь АО "АКОМ" - флагман отечественного производства аккумуляторных батарей - занял первое место по Российской Федерации в отрасли "Автомобильное машиностроение, в том числе производство газомоторной техники". Такой высокий результат достигнут благодаря масштабным программам компании по экспортным поставкам при минимальном использовании кредитных средств.

В настоящее время компания "АКОМ" - основной российский экспортер стартерных аккумуляторов, обеспечивающий порядка 65 процентов экспорта в отрасли. Единственный в РФ производитель аккумуляторов под знаком "Сделано в России", что гарантирует первоклассное качество продукции.

Включение "АКОМ" в престижный перечень Минпромторга России подтверждает высокий потенциал и перспективы компании.

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