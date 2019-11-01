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01.11.2019 16:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Корпорация развития Мордовии провела семинар с петербургскими экспертами

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
В Мордовском госуниверситете завершился семинар по программе повышения квалификации "Практические аспекты применения механизма концессии в форме частной концессионной инициативы". Обучение проводили сотрудники Корпорация развития Республики Мордовия и специалисты консалтинговой компании "Агентство ПМА" из Санкт-Петербурга.
И.о. гендиректора Корпорации развития РМ Сергей Нестеров подчеркнул, что в Мордовии накоплен успешный опыт государственно-частного партнерства. Фото: Корпорация развития РМ И.о. гендиректора Корпорации развития РМ Сергей Нестеров подчеркнул, что в Мордовии накоплен успешный опыт государственно-частного партнерства. Фото: Корпорация развития РМ
И.о. гендиректора Корпорации развития РМ Сергей Нестеров подчеркнул, что в Мордовии накоплен успешный опыт государственно-частного партнерства. Фото: Корпорация развития РМ

В ходе двухдневного семинара 34 участника изучили основные принципы механизма концессии, вопросы подготовки и реализации проектов концессионных соглашений в порядке частной инициативы. А сотрудники Корпорации развития РМ - Светлана Кочеткова и Татьяна Афонина - рассказали слушателям об особенностях государственно-частного и муниципально-частного партнерства (ГЧП и МЧП) в республике.

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- В Мордовии есть положительные примеры реализации проектов в сфере государственно-частного и муниципального партнерства, - подчеркнул и.о. генерального директора Корпорации развития РМ Сергей Нестеров. - Наша задача - углубить имеющиеся знания, развить навыки, перенять опыт больших городов - то, что мы можем внедрить у нас.

В ходе занятий со специалистами консалтинговой компании "Агентство ПМА" Максимом Гудковым, Екатериной Гуминиченко и Александром Шайхутдиновым участники семинара рассмотрели конкретные примеры реализации частной концессионной инициативы в сфере транспорта, социальной инфраструктуры (объекты здравоохранения, образования и спорта), водо- и теплоснабжения.

- Агентство ПМА стремится распространять свой опыт и развивать компетенции в области инфраструктурных проектов, - отметил Александр Шайхутдинов. - Наши сотрудники ежегодно выступают в роли приглашенных экспертов на программах повышения квалификации и экспертных советах ведущих университетов России. Мы проводим собственные конференции, семинары, вебинары и деловые игры, где представители органов власти и потенциальные инвесторы могут расширить свои знания в сфере ГЧП и оценить перспективы применения данного механизма.

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В рамках семинара слушатели проработали с экспертами также такие темы, как нормативно-правовая база ГЧП, финансовая модель проекта и практические аспекты реализации проектов в отраслях ЖКХ, социальной сферы.

Как подчеркнула декан факультета дополнительного образования МГУ им. Огарева Наталья Жадунова, мордовский университет активно включился в реализацию национальных проектов, в том числе проекта "Образование", который утверждает необходимость непрерывного образования.

- В вузе реализуются дополнительные профессиональные программы, которые позволяют специалистам самых разных областей быть в курсе всех изменений, овладевать новейшими методиками работы, развивать свой профессиональный потенциал, - сказала Жадунова. - Для этого мы привлекаем большое количество преподавателей-практиков как из республики, так и других регионов России.

По окончании учебы слушатели получили удостоверения о повышении квалификации.

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