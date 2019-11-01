Корпорация развития Мордовии провела семинар с петербургскими экспертами

В ходе двухдневного семинара 34 участника изучили основные принципы механизма концессии, вопросы подготовки и реализации проектов концессионных соглашений в порядке частной инициативы. А сотрудники Корпорации развития РМ - Светлана Кочеткова и Татьяна Афонина - рассказали слушателям об особенностях государственно-частного и муниципально-частного партнерства (ГЧП и МЧП) в республике.
- В Мордовии есть положительные примеры реализации проектов в сфере государственно-частного и муниципального партнерства, - подчеркнул и.о. генерального директора Корпорации развития РМ Сергей Нестеров. - Наша задача - углубить имеющиеся знания, развить навыки, перенять опыт больших городов - то, что мы можем внедрить у нас.
В ходе занятий со специалистами консалтинговой компании "Агентство ПМА" Максимом Гудковым, Екатериной Гуминиченко и Александром Шайхутдиновым участники семинара рассмотрели конкретные примеры реализации частной концессионной инициативы в сфере транспорта, социальной инфраструктуры (объекты здравоохранения, образования и спорта), водо- и теплоснабжения.
- Агентство ПМА стремится распространять свой опыт и развивать компетенции в области инфраструктурных проектов, - отметил Александр Шайхутдинов. - Наши сотрудники ежегодно выступают в роли приглашенных экспертов на программах повышения квалификации и экспертных советах ведущих университетов России. Мы проводим собственные конференции, семинары, вебинары и деловые игры, где представители органов власти и потенциальные инвесторы могут расширить свои знания в сфере ГЧП и оценить перспективы применения данного механизма.
В рамках семинара слушатели проработали с экспертами также такие темы, как нормативно-правовая база ГЧП, финансовая модель проекта и практические аспекты реализации проектов в отраслях ЖКХ, социальной сферы.
Как подчеркнула декан факультета дополнительного образования МГУ им. Огарева Наталья Жадунова, мордовский университет активно включился в реализацию национальных проектов, в том числе проекта "Образование", который утверждает необходимость непрерывного образования.
- В вузе реализуются дополнительные профессиональные программы, которые позволяют специалистам самых разных областей быть в курсе всех изменений, овладевать новейшими методиками работы, развивать свой профессиональный потенциал, - сказала Жадунова. - Для этого мы привлекаем большое количество преподавателей-практиков как из республики, так и других регионов России.
По окончании учебы слушатели получили удостоверения о повышении квалификации.