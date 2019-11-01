На дорожное хозяйство в Чувашии направят 23 миллиарда рублей

До 2024 года в Чувашии на дорожное хозяйство запланировано выделить не менее 23 миллиардов рублей. Об этом Михаил Игнатьев сообщил на заседании Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности.

Он отметил, что благодаря большому объему дорожных работ, выполненных в регионе в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" с 2017 года, транспортная инфраструктура Чебоксарской агломерации получила комплексное развитие. Это в свою очередь способствовало снижению количества ДТП, в том числе со смертельным исходом.

На сегодня в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Чувашии реализуется 3 региональных проекта: "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Безопасность дорожного движения".

По словам исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства республики Евгения Павлова, по региональному проекту "Дорожная сеть" в нынешнем году предусмотрены средства в сумме 2,44 миллиардов рублей. На конец октября заключены контракты по всем 55 объектам, из них завершены дорожные работы по 38 объектам.

В рамках реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в текущем году предусмотрены средства в сумме 268,2 миллионов рублей. Закуплено 37 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В рамках этого же проекта в полном объеме завершены работы по внедрению автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. Михаил Игнатьев обратил внимание, что пункты весового и габаритного контроля должны своевременно заработать в полном режиме.

Глава Чувашии также поручил ускорить завершение работ по обустройству наружного освещения и введение в эксплуатацию объектов дорожного строительства, запланированных на этот год.

- Наша задача - обеспечить безопасность и комфортную среду для водителей, пассажиров и пешеходов. Срыва ни на один день быть не должно. Рано темнеет, погода ухудшается. Надо сделать максимально, чтобы избежать ДТП и увечья. Освещение влияет на безопасность, в том числе территорий школ, пешеходных переходов, общественных пространств", - сказал Михаил Игнатьев.