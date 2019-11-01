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01.11.2019 18:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пять человек попали в больницу после аварии в Башкирии

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

1 октября в Белорецком районе произошла авария, где пострадали восемь человек. Пятеро из них попали в больницу, а троих отпустили на амбулаторное лечение. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии
В Башкирии на трассе перевернулся пассажирский автобус

Около 14:00 по московскому времени на автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск столкнулись встречные автомобили LADA Granta и Nissan Almera.

По предварительным данным, 52-летний водитель отечественного автомобиля и его четверо пассажиров получили различные травмы. Также пострадали 47-летний водитель иномарки, его 16-летний сын и 47-летняя супруга. Врачи увезли всех в больницу.

В итоге пятерых с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу Белорецка, включая одного 16-летнего подростка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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