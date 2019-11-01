Пять человек попали в больницу после аварии в Башкирии

1 октября в Белорецком районе произошла авария, где пострадали восемь человек. Пятеро из них попали в больницу, а троих отпустили на амбулаторное лечение. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Около 14:00 по московскому времени на автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск столкнулись встречные автомобили LADA Granta и Nissan Almera.

По предварительным данным, 52-летний водитель отечественного автомобиля и его четверо пассажиров получили различные травмы. Также пострадали 47-летний водитель иномарки, его 16-летний сын и 47-летняя супруга. Врачи увезли всех в больницу.

В итоге пятерых с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу Белорецка, включая одного 16-летнего подростка.