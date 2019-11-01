Тоска по эчпочмаку: Клип живущего в США татарстанца взорвал Сеть

В Сети набирает популярность юмористический клип, снятый татарстанцем Ильшатом Гизатуллиным, переехавшим в США. В песне эмигрант, оказавшийся в трудных обстоятельствах, тоскует о родине и татарской национальной кухне.

"Америка, Америка…Вот тебе Америка! Это тебе не кино на экране телека", - так начинает свое музыкальное повествование о нелегких эмигрантских буднях Ильшат Гизатуллин.

Воплощением тоски по родному дому для него становится эчпочмак (треугольный пирожок с картошкой и мясом) и горячий чай. Вспоминает он в песне и другие блюда татарской национальной кухни - суп с лапшой, кыстыбый и манты.

На свой клип татарстанец получил много горячих откликов, в основном, конечно, от соотечественников.

Ильшат Гизатуллин - молодой актер из Нижнекамска, перебравшийся в Чикаго. Там он вместе с сестрой Дильшат Загретдиновой затеял съемки мини-сериала "Эй, Зульфат!" о простом татарском парне, эмигрировавшем в США.