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01.11.2019 11:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тоска по эчпочмаку: Клип живущего в США татарстанца взорвал Сеть

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Сети набирает популярность юмористический клип, снятый татарстанцем Ильшатом Гизатуллиным, переехавшим в США. В песне эмигрант, оказавшийся в трудных обстоятельствах, тоскует о родине и татарской национальной кухне.

Фото: vk.com
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"Америка, Америка…Вот тебе Америка! Это тебе не кино на экране телека", - так начинает свое музыкальное повествование о нелегких эмигрантских буднях Ильшат Гизатуллин.

Воплощением тоски по родному дому для него становится эчпочмак (треугольный пирожок с картошкой и мясом) и горячий чай. Вспоминает он в песне и другие блюда татарской национальной кухни - суп с лапшой, кыстыбый и манты.

На свой клип татарстанец получил много горячих откликов, в основном, конечно, от соотечественников.

Ильшат Гизатуллин - молодой актер из Нижнекамска, перебравшийся в Чикаго. Там он вместе с сестрой Дильшат Загретдиновой затеял съемки  мини-сериала "Эй, Зульфат!" о простом татарском парне, эмигрировавшем в США.

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