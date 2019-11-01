Ульяновский охотник заплатит 150 тысяч рублей за убитого медведя

Суд в полном объеме удовлетворил иск министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области по взысканию ущерба, причиненного региону в связи с незаконным отстрелом самца бурового медведя. В дикой природе их осталось считанные единицы, они занесены в Красную книгу Ульяновской области.

На судебные разбирательства ушло без малого два года. Как установило расследование, коллективная охота проводилась в новогоднюю ночь 31 декабря 2017 года на территории Языковского участкового лесничества Майнского района. Разрешение выдавалось на отстрел копытных, однако охотники подстрелили медведя.

Как сообщили в региональном Минпророды, несмотря на многочисленные направления материалов в правоохранительные органы, в возбуждении уголовного дела неоднократно отказывали.

В отношении виновника, осуществившего отстрел, было вынесено постановление о назначении административного наказания по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ. Оно было оспорено ответчиком, но Ульяновский областной суд признал его законным.

Охотнику предстоит в полном объеме возместить причиненный природным ресурсам ущерб, который составил 150 тысяч рублей.