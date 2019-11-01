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01.11.2019 12:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ульяновский охотник заплатит 150 тысяч рублей за убитого медведя

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Суд в полном объеме удовлетворил иск министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области по взысканию ущерба, причиненного региону в связи с незаконным отстрелом самца бурового медведя. В дикой природе их осталось считанные единицы, они занесены в Красную книгу Ульяновской области.

Фото: iStock
В Чите на территории торговой базы застрелили медведя

На судебные разбирательства ушло без малого два года. Как установило расследование, коллективная охота проводилась в новогоднюю ночь 31 декабря 2017 года на территории Языковского участкового лесничества Майнского района. Разрешение выдавалось на отстрел копытных, однако охотники подстрелили медведя.

Как сообщили в региональном Минпророды, несмотря на многочисленные направления материалов в правоохранительные органы, в возбуждении уголовного дела неоднократно отказывали.

В отношении виновника, осуществившего отстрел, было вынесено постановление о назначении административного наказания по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ. Оно было оспорено ответчиком, но Ульяновский областной суд признал его законным.

Охотнику предстоит в полном объеме возместить причиненный природным ресурсам ущерб, который составил 150 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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