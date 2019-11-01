Установлен похититель 30 мусорных контейнеров в Нижнем Новгороде

Контейнеры для мусора на нескольких площадках в многоквартирном секторе Советского района Нижнего Новгорода пропали практически в один день, в конце сентября. По информации пресс-службы управления МВД России по Нижнему Новгороду, по данному факту в отделе полиции № 7 возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ (кража).

Личность подозреваемого установлена, расследование продолжается.

По трем точкам ситуация критическая, поскольку контейнеры отсутствуют совсем по адресам: Ошарская, 94, Агрономическая, 175а, Ашхабадская, 15 - сообщает ООО "Нижэкология-НН".

Мусор в этих местах вываливается прямо на дороги. Домоуправляющая компания Советского района, отвечающая за имущество многоквартирных домов, от комментариев воздержалась.

По информации Нижегородского нагорного отдела государственной жилищной инспекции, в отношении АО "ДК Советского района" начаты административные производства и выдано предписание до 6 ноября 2019 года устранить нарушения, связанных с отсутствием контейнеров.