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01.11.2019 20:43
Проект: В регионах

В Чебоксарах открылась выставка в рамках нацпроекта "Культура"

Текст: Петров Евгений (Чебоксары)
В Чебоксарах в выставочном зале Чувашского регионального отделения ВТОО "Союз художников России" открылась выставка "Народный формат. Народное искусство как национальное достояние".
Фото: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Фото: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии
Фото: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии

Масштабный межрегиональный проект реализуется с 22 июня по 24 ноября 2019 года на средства президентского гранта в рамках национального проекта "Культура".

В проекте представлены произведения художников народного искусства по крупнейшим центрам бытования и сохранения народных художественных промыслов на территории городов Среднего Поволжья - в Нижнем Новгороде, Казани, Саранске, Йошкар-Оле, Чебоксарах.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Как подчеркнул министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Константин Яковлев, работа выставки поспособствует развитию межнационального культурного сотрудничества. Директор выставки, заслуженный художник РФ, член Союза художников России Владимир Величко в свою очередь отметил, что в рамках экспозиции в одном месте удалось собрать много уникальных и интересных экспонатов, которыми можно поделиться.

Целью проекта "Народный формат. Народное искусство как национальное достояние" является развитие национальных традиционных культур, формирование единого культурного пространства народов России на основе фактора национальной самоидентификации, полноценно проявляющегося в народном искусстве, основы которого уходят в глубокую древность.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чувашия: нацпроекты в действии
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