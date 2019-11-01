В Прикамье директор стройфирмы присвоил 76 миллионов рублей

Кизеловский городской суд Пермского края признал бывшего гендиректора фирмы "Технострой" виновным в хищении 76 миллионов рублей. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Бывшего строителя осудили по части четвертой статьи 160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере), и приговорили к 2,5 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима. Кроме того, на него наложен штраф в размере 400 тысяч рублей и обязанность возместить причиненный ущерб.

В течении трех года, начиная с октября 2010 до декабрь 2013, директор "Техностроя" заключал договоры с гражданами на строительство жилья в Кизеле. Эти квартиры предназначались для тех, чьи дома были признаны негодными для проживания. Согласно договорам долевого участия, "Технострой" обязывался построить многоквартирный жилой дом.

Однако свои обязательства фирма выполнила лишь наполовину. Директор компании, с целью хищения средств, перечислил часть денег различным подставным организациям. В итоге более ста граждан остались без жилья, а причиненный ущерб суд оценил в 76 миллионов рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Пермском краевом суде.