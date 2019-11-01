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01.11.2019 12:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В ТОСЭР "Чапаевск" появится первый резидент

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Члены комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения о ведении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Чапаевск" в Самарской области одобрили заявку Средне-Волжского завода химикатов. Компания планирует реализовать в ТОСЭР проект по производству моющих, чистящих и дезинфицирующих средств.
Комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашения о ведении деятельности в ТОСЭР "Чапаевск" одобрила заявку первого резидента. Фото: Пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашения о ведении деятельности в ТОСЭР "Чапаевск" одобрила заявку первого резидента. Фото: Пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Самарской области
Комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашения о ведении деятельности в ТОСЭР "Чапаевск" одобрила заявку первого резидента. Фото: Пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Самарской области

Завод будет выпускать профессиональные химические средства и средства бытовой химии для мытья, чистки и дезинфекции от загрязнений и по уходу за поверхностями, сантехникой и оборудованием. Заявленный объем инвестиций составляет почти 24 миллиона рублей. В результате предполагается создать 40 новых рабочих мест.

Фото: Андрей Кашковский
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ТОСЭР "Чапаевск" создана в феврале этого года. Тогда же были определены 23 приоритетных вида экономической деятельности для этой территории, в том числе в рамках развития нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы", и установлены минимальные требования, предъявляемые к инвесторам в ТОСЭР "Чапаевск". Необходимо инвестировать минимум 2,5 миллиона рублей и создать не менее десяти новых рабочих мест в первый год реализации проекта.

Компании-резиденты ТОСЭР получают административную поддержку со стороны управляющей компании и региональных властей и разнообразные налоговые льготы. Это сниженный налог на прибыль два процента в первые пять лет получения прибыли, обнуление налога на землю и имущество в течение десяти лет, а также сокращение выплат во внебюджетные фонды с 30 процентов до 7,6 процентов. Кроме того, всестороннюю поддержку инвесторам в режиме "одного окна" в Самарской области оказывает Агентство по привлечению инвестиций на всех этапах реализации проекта.

- Получение статуса ТОСЭР было бы невозможно без личной поддержки губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, - отметил глава Чапаевска Виталий Ащепков. - Наша командная работа совместно с министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и Минэкономразвития РФ позволила добиться результата в короткий срок. В своей дальнейшей работе мы будем учитывать опыт ТОСЭР "Тольятти".

Владимир Ащепков также сообщил, что еще у ряда инвесторов есть планы по размещению производств в ТОСЭР "Чапаевск".

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- У региона накоплен большой опыт работы в условиях режима ТОСЭР в Тольятти, где за три года появилось 76 резидентов с общим объемом инвестиций на 41 миллиард рублей. В Самарской области очень быстро принимаются решения по рассмотрению заявок резидентов. Мы умеем оперативно и эффективно работать в этом направлении, максимально сопровождая инвестора через процедуру получения статуса резидента. После включения компании в реестр резидентов она сможет пользоваться лучшими льготами в стране. А статус моногорода Чапаевска даст резиденту дополнительные возможности привлекать средства Фонда развития моногородов. Такие преимущества в регионе есть также у инвесторов в Тольятти и Новокуйбышевске.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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