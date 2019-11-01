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01.11.2019 19:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хакасии семь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки

В Усть-Абаканском районе Хакасии столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

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По данным ведомства, авария произошла на дороге Абакан - Усть-Абакан. Столкнулись маршрутная "Газель", в салоне которой находились 10 пассажиров и легковушка. В результате семь человек пострадали и были доставлены в больницу с различными травмами.

Для ликвидации последствий ДТП были привлечены 28 сотрудников МЧС и девять единиц спецтехники. Как уточняет ТАСС, пассажир легкового автомобиля оказался заблокирован при ударе. Его пришлось извлекать из пострадавшей машины с помощью спецсредств.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия
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