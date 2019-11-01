Новости

Во Владимирской области загорелись торговые ряды 14:04
В Красноярском крае арестован полицейский, заподозренный в изнасиловании 14:01
В Сирии организован первый совместный патруль военных России и Турции 14:00
Видео: ураган в США перевернул на трассе несколько автофур 14:00
В Нарьян-Маре задержали охранника детсада, где погиб ребенок 13:56
ГД призвала усилить охрану детсадов и школ после трагедии в Нарьян-Маре 13:53
В Дагестане двое детей погибли при пожаре в частном доме 13:45
Убийца спасавшего маму школьника из Северодвинска снова пойдет под суд 13:42
Обучение детей в больницах хотят закрепить законодательно 13:37
В Петербурге полиция узнала об угоне иномарки раньше, чем ее владелец 13:19
В ЛНР заявили о завершении развода сил в Золотом 13:16
МИД РФ: США хотят "поживиться" в Сирии 13:12
Жители Нарьян-Мара простятся с мальчиком, убитым в детском саду 13:08
Эксперт объяснил, какая компенсация положена за ложный диагноз 13:06
Джордж Мартин прокомментировал ситуацию с приквелами "Игры престолов" 13:06
Суд оставил под стражей подозреваемого в массовой перестрелке на Дону 12:59
В Петербурге владелец сдал машину в ремонт, а ее выставили на продажу 12:59
В Мурманске загорелся продуктовый склад 12:59
В Нарьян-Маре суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка 12:48
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО 12:41
Загрузку ракет "Ярс" в пусковые установки сняли на видео 12:40
Ульяновский охотник заплатит 150 тысяч рублей за убитого медведя 12:39
Вышел русский трейлер нового "Джуманджи" со Скалой и Де Вито 12:36
В Петербурге угнали иномарку за восемь миллионов рублей 12:35
Появились новые фотографии Бэнкси 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
01.11.2019 14:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярском крае арестован полицейский, заподозренный в изнасиловании

Текст: Алексей Бондарев

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника полиции Богучанского района Красноярского края, который подозревается в изнасиловании. Как сообщает пресс-служба СК, он арестован.

В Новосибирске наркополицейский арестован за кражу героина

По версии следствия, жертвой стала 30-летняя жительница района. Преступление было совершено возле кафе в поселке Ангарский. 32-летний сотрудник полиции проводил в нем досуг. В состоянии алкогольного опьянения пошел за женщиной на улицу, где совершил насильственные действия над ней.

ГУ МВД Красноярского края уточняет, что по данному факту проводится служебная проверка, после которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Преступления правоохранителей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Установлена личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска
В Госдуме не видят перспектив для Украины получить репарации за Донбасс
В ЛНР заявили о завершении развода сил в Золотом
ЦБ отозвал лицензию у омского "Эксперт Банка"
Трамп прокомментировал принятую резолюцию о начале процедуры импичмента