В Красноярском крае арестован полицейский, заподозренный в изнасиловании

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника полиции Богучанского района Красноярского края, который подозревается в изнасиловании. Как сообщает пресс-служба СК, он арестован.

По версии следствия, жертвой стала 30-летняя жительница района. Преступление было совершено возле кафе в поселке Ангарский. 32-летний сотрудник полиции проводил в нем досуг. В состоянии алкогольного опьянения пошел за женщиной на улицу, где совершил насильственные действия над ней.

ГУ МВД Красноярского края уточняет, что по данному факту проводится служебная проверка, после которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел.