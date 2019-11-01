В Кузбассе возбудили уголовное дело об убийстве экс-мэра Киселевска

В Кемеровской области возбудили уголовное дело об убийстве бывшего главы Киселевского городского округа.

Как сообщили в СУ СКР по Кемеровской области, тела 59-летнего экс-мэра и неизвестного мужчины были обнаружены на приусадебном участке частного жилого дома накануне в 23.40. Оба погибли от огнестрельных ранений.

По данным ведомства, вечером вчерашнего дня супруга бывшего мэра заметила на территории приусадебного участка силуэты двух людей и свет от фонарика. Бывший глава города, взяв охотничье ружье, вышел из дома. Затем раздались выстрелы. Когда все стихло, жена обнаружила погибшего мужа и тело неизвестного. Еще один мужчина с места происшествия скрылся - по сведениям очевидцев, на вид ему около 40 лет. Он может быть жителем соседнего города.

Следствие рассматривает все версии убийства, в том числе разбойное нападение. Не исключено, что причиной гибели экс-главы Киселевска стал бизнес-конфликт.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ - убийство двух и более лиц.