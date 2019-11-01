В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб

В результате массового ДТП на проспекте Фрунзе в Томске один человек погиб, пятеро пострадали.

По данным полиции, утром в центре города 55-летний водитель автомобиль Renault Logan не справился с управлением. Он выехал на тротуар, врезался в опору линии электропередач, затем совершил наезд на трех пешеходов и припаркованный автомобиль Ssang Yong. От удара иномарка вылетела на проезжую часть и столкнулась с пассажирским автобусом ПАЗ.

- В результате наезда женщина-пешеход 1954 года рождения погибла на месте происшествия, - сообщает УМВД России по Томской области.

Двое пострадавших пешеходов, пассажиры автомобиля Ssang Yong и водитель автомобиля Renault Logan были госпитализированы. Пассажиры автобуса не пострадали.

В настоящее время па месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.