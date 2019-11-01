В Томске во время погони студент заработал 29 штрафов

В Томске сотрудники полиции задержали водителя автомобиля, совершившего во время погони многочисленные нарушения правил дорожного движения.

На перекрестке проспекта Кирова с улицей Усова внимание инспекторов ГИБДД привлек легковой автомобиль, на котором отсутствовали государственные регистрационные знаки. Однако водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. Патрульный экипаж с включенными проблесковыми маячками и специальной звуковой сигнализацией начали преследование нарушителя.

- Во время движения он совершал грубейшие нарушения ПДД, связанные с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, - сообщает УМВД России по Томской области. - Водитель создавал непосредственную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Автомобиль удалось заблокировать во дворах на улице Карла Маркса. Водителя задержали. Им оказался 19-летний студент одного из томских вузов, приехавший на учебу из Красноярска.

В отношении задержанного собрано 29 материалов об административных правонарушениях. В настоящее время он находится под арестом.