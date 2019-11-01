В Дагестане два человека погибли в ДТП на трассе

В Республике Дагестан по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 части пятой Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц).

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, накануне поздно вечером, около 21 часа, на 795-м километре федеральной трассы "Кавказ" на территории Кумторкалинского района произошла авария. 26-летний водитель "ВАЗ-217230" выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль "Mersedes GL" с 62-летним мужчиной за рулем и следующим за ним "ВАЗ-217030". Жертвами столкновения стали два пассажира "ВАЗ-217030".

Первый от травм, несовместимых с жизнью, скончался на месте. Вторая пассажирка была госпитализирована, но спасти женщину не смогли. Водитель этой машины и еще один пассажир получают медицинскую помощь в больнице.

Сейчас следственно-оперативная группа уточняет обстоятельства этой дорожной трагедии.