В Дагестане двое детей погибли при пожаре в частном доме

В ночь на 1 ноября в селе Камилюх Бабаюртовского района Дагестана сгорел частный дом. В огне погибли двое детей, еще один ребенок госпитализирован с ожогами, а мать - с отравлением угарным газом.

- Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть полиции в три часа ночи, - поделились подробностями в республиканском МВД. - В момент пожара в доме находилась семья - мать с тремя детьми. Все спали, и поэтому не успели выбраться из дома. Он полностью сгорел. Двое малышей шести и четырех лет погибли. Старший ребенок, которому исполнилось восемь лет, с ожогами тела транспортирован в ожоговый центр в Махачкалу.

На месте чрезвычайного происшествия работает оперативно-следственная группа.