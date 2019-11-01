Вологодского школьника наградили за спасение тонувшего друга

Десятилетнего школьника из Вологодской области торжественно наградили общественной медалью "За мужество в спасении". Ему также вручили подарок от Совета Федерации РФ и благодарность от Росгвардии. Как сообщили в Управлении Рогвардии по Вологодской области, церемония награждения состоялась сегодня в Москве.

Юный герой живет в деревне Девятины Вытегорского района. Свой подвиг он совершил минувшим летом. 9 июня мальчик вместе с двенадцатилетним товарищем пошли на речку Андома, которая протекает через деревню. Ребята плавали наперегонки, и в какой-то момент один из них не справился с течением - его стало относить на середину холодной реки. Друг, не раздумывая, бросился на помощь.

Несмотря на разницу в возрасте, младший товарищ чувствовал себя в воде увереннее, чем старший, потому что занимался плаванием в бассейне. Он быстро догнал друга, но дальше оказалось сложнее. Утопающий хватался за своего спасителя и тянул его под воду. "Потом он потерял сознание, тогда я стал толкать его к берегу, - вспоминает мальчик. - Толкал и толкал, пока не почувствовал дно".

На берегу взрослые оказали первую помощь пострадавшему и довольно быстро привели его в чувство. Прибывшие на место врачи констатировали, что с ним все в порядке.

Кстати, в Андомской средней школе, где учится юный герой, его уже наградили - подарили конструктор Lego.