ЦБ аннулировал лицензию петербургского "Данске банка"

Зарегистрированный в Санкт-Петербурге "Данске банк" лишился лицензии на осуществление банковской деятельности, говорится в релизе ЦБ РФ.

Причиной стала добровольная ликвидация кредитной организации. Соответствующее письмо в адрес регулятора поступило от единственного акционнера.

"Данске банк" занимал 240-е место по размерам активов. В Центробанке изучили отчетность кредитной организации и пришли к выводу, что у банка достаточно имущества, чтобы рассчитаться с кредиторами. Кроме того, вклады банка застрахованы.