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01.11.2019 10:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ЦБ аннулировал лицензию петербургского "Данске банка"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зарегистрированный в Санкт-Петербурге "Данске банк" лишился лицензии на осуществление банковской деятельности, говорится в релизе ЦБ РФ.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Причиной стала добровольная ликвидация кредитной организации. Соответствующее письмо в адрес регулятора поступило от единственного акционнера.

"Данске банк" занимал 240-е место по размерам активов. В Центробанке изучили отчетность кредитной организации и пришли к выводу, что у банка достаточно имущества, чтобы рассчитаться с кредиторами. Кроме того, вклады банка застрахованы.

Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Северо-Запад Госфонды и контрольные органы Центральный банк СЗФО Санкт-Петербург Отзыв лицензий у банков
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