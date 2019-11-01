Глава Минфина РФ обсудил в Карелии вопросы экспорта и рынка сбыта

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов дал положительную оценку экспортному потенциалу Карелии. Об этом он заявил в пятницу, во время визита в Петрозаводск, где провел совещание по теме международной кооперации и экспорта.

Антон Силуанов отметил, что у региона большие возможности в лесопромышленной отрасли, рыбном производстве, экологическом туризме. Республика сотрудничает с 97 странами мира, четверть всей вывозимой продукции приходится на соседнюю Финляндию.

Экспортной деятельностью занимаются 296 предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса. Есть и необычные. Совсем недавно житель Карелии заключил договор в Китае на поставку туда пуха белощекой казарки для пошива одежды.

Министр финансов РФ заявил, что предпринимателей необходимо поддерживать и для этого существуют разные виды, заложенные в национальном проекте "Развитие экспорта".

Кроме того, Антон Силуанов обсудил с представителями региональной власти и бизнеса, что им необходимо для осуществления планов по увеличению объемов экспорта, расширению рынков сбыта, запуску новых инвестиционных проектов в Северо-Западном федеральном округе.