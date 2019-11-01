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01.11.2019 17:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Архангельске построят поморскую шхуну с баней на борту

Текст: Владислава Сухановская (Архангельск)
В Архангельске началось строительство поморской шхуны: она станет продолжением проекта яхтсменов и "Российской газеты" "Поморский карбас", получившего в 2018 году географический Оскар - национальную премию РГО "Хрустальный компас".

Напомним: в 2017 году энтузиасты из разных уголков России построили в архангельской глубинке настоящий поморский карбас, а затем под флагами "Российской газеты" и "Родины" прошли на нем до Соловков.

Между тем традиционные поморские шхуны, как и карбасы, бороздили Белое и Баренцево моря в XIX и XX веке. Торговля, транспортировка грузов, рыбный промысел, охота на морского зверя, - именно для этого северяне использовали шхуну.

"Сейчас у нас такие суда не строят и не ходят на них. Но мы думаем, что именно поморская шхуна имеет шанс получить новое развитие", - рассказывает инициатор проекта, директор товарищества поморского судостроения Евгений Шкаруба.

Фото: Вера Костамо/РИА Новости
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В Архангельске проект поддержали многие организации: Северный (Арктический) федеральный университет, на базе которого строится шхуна, Русское географическое общество, правительство Архангельской области, Северный морской музей.

Новое дело объединило северян - в ангар, где строится судно, приходят люди всех возрастов и профессий: архангельская молодежь, опытные мастера-судостроители, умеющие работать с деревом, преподаватели и студенты САФУ. 5 ноября начнется изготовление шпангоутов.

Поморская шхуна - международный проект. В строительстве участвуют норвежские специалисты: традиционно жители Поморья вели торговлю с норвежцами, причем в Норвегии сохранилась технология строительства традиционных зверобойных шхун, которые практически полностью повторяют шхуны русских мореходов.

"Для всех, кто захочет принять участие в стройке, учиться, изучать морское дело и найти товарищей - предоставим такую возможность", - говорит Евгений Шкаруба.

Планируется, что поморская шхуна будет участвовать в научных экспедициях. Такой тип судна отлично приспособлен к суровым условиям - корпус длинной 20 метров будет выполнен из северной сосны, в оснащение войдут паруса и мотор. Кроме столовой, камбуза, подсобных и моторных отделений, будут устроены четыре двухместные каюты. На шхуне планируется построить даже баню!

По предварительным подсчетам стройка будет продолжаться три года. В рамках проекта будут организованы цикл обучающих семинаров и мастер-классов, а также интернет-школа деревянного судостроения.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
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