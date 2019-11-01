В Новгородской области покажут спектакли по произведениям Достоевского

В Новгородской области 6 ноября открывается XXIII Международный фестиваль спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского, чье имя географически связано с историей региона.

Постановки по произведениям великого русского классика будут проходить одновременно на семи площадках Великого Новгорода и Старой Руссы. По традиции, показы состоятся в залах Дома-музея Ф.М. Достоевского в Старой Руссе, где жил и работал писатель, а также в Музее романа "Братья Карамазовы".

В фестивале участвуют 20 театров, восемь стран: Россия, Польша, Финляндия, Турция, Франция, Северная Македония, Армения, Беларусь. Россию представят театры из Москвы, Петербурга, Барнаула, Казани, Калуги, Вышнего Волочка, Воркуты, Рыбинска (Ярославская область). Зрители увидят восемь произведений Достоевского: "Преступление и наказание", "Бесы", "Идиот", "Братья Карамазовы", "Кроткая", "Село Степанчиково и его обитатели", "Неточка Незванова", "Дядюшкин сон". Среди них как остросовременные экспериментальные постановки, так и традиционные костюмные драмы и комедии. Камерные спектакли для двух-трех исполнителей и многофигурные композиции. Публике представят и движенческие работы, использующие язык пластики и современной хореографии, и иммерсивный театр. Хореографический спектакль московской компании "Ятеатр" создан по мотивам неопубликованной, запрещенной цензурой главы романа "Бесы" "У Тихона". Художественный руководитель театра ZERTSALA (Марсель,Франция) Амвросий Светлогорский проведет встречи в Старой Руссе и в Великом Новгороде.

Произведения Достоевского оказались востребованными в социально-просветительской деятельности - в спецпрограмму вошли постановки, созданные для пенитенциарной системы, и использующие инклюзивные практики. Финский национальный театр покажет спектакль "Преступление и наказание" для трудных подростков, совершивших правонарушения.

Князь Мышкин будет говорить не только на родном русском, но и на македонском, польском, Неточка Незванова - на армянском, Раскольников - на турецком и финском.

Фестивальные спектакли планируют транслировать в пяти городах области.

Откроет программу Московский театр на Таганке спектаклем "8 (Восемь" по роману "Бесы". Поставил его режиссер Сергей Чехов, номинант на премии "Золотая маска 2018" и "Прорыв", участник лаборатории "Любимовка", лауреат Фестиваля театров малых городов России, в этом году ставший лауреатом премии президента России за творческое развитие традиций отечественной театральной школы. Восемь эпизодов составляют октодраму - диалоги с Николаем Ставрогиным. В спектакле исследуется, как гениальный человек может превратиться в "черную дыру" и, словно проверяя себя на мерзость, пожирать все вокруг, опускаясь все ниже и ниже. А в Старой Руссе в это время Санкт-Петербургский православный драматический театр "Странник" покажет "Идиота". Запланирован телемост между Старой Руссой и Великим Новгородом.

Конкурса не будет, все участники получат на память скульптуру новгородского художника по металлу Вячеслава Смирнова. Однако на фестиваль приедут известные критики из Москвы и Петербурга, которые будут проводить обсуждения спектаклей вместе с их создателями.

Фестиваль ведет свою историю с 1992 года и является уникальным для театрального пространства России - постановки, попадающие в программу, поставлены только по произведениям Ф.М. Достоевского. Время проведения фестиваля приурочено ко дню рождения писателя - 11 ноября. На этот день составлена специальная программа мемориальных событий. "Круглый стол" с участием зарубежных режиссеров и критиков назван "Достоевский XXI в зеркале сцены".Состоится презентация телевизионного документального сериала "Дневник Достоевского". Режиссер Валерий Ткачев использует эпизоды реконструкции событий и сюжетов журнала "Дневник писателя", где острая, злободневная публицистика тесно сплетена с художественными произведениями. Это первая экранизация художественно-публицистических текстов Ф.М. Достоевского.