В Петербурге испытали первый в России трамвай на водородном топливе

В Петербурге по Московскому проспекту прошел первый в России трамвай, работающий на водородном топливе, сообщает пресс-служба "Горэлектроранса".

Этот трамвай был создан в Петербурге, сейчас стартовали ходовые испытания действующего макета трамвая.

Уникальность нового трамвая в том, что он может ходить как под контактной сетью, так и автономно, используя водородные топливные элементы. Такая технология позволит строить трамвайные пути, но не создавать контактную сеть. А это значит, что трамвайные ветки станет создавать значительно дешевле.

Кроме того, при обрыве проводов контактной сети или при отключении электричества, трамвай сможет пройти аварийный участок на автономном ходу.

Создавать инновационный трамвай в Петербурге начали в 2016-м году. В основу легли разработки петербургских инженеров. Трамвай создан на платформе модели ЛМ-68М и внешне он не отличается от других вагонов без автономного хода.