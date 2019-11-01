В Петербурге отметили юбилей акимовского театра Комедии

Театру Комедии имени Н.П. Акимова исполнилось 90 лет. Юбилей отметили весело, по-домашнему, за накрытыми столами, с песнями и, конечно, великолепными "капустными" номерами, специально подготовленными к этому событию. На праздничном вечере побывал корреспондент "РГ".

Сначала дали слово "последним из могикан" - звездам сцены, акимовцам, которые сегодня служат здесь и работали при Николае Павловиче Акимове, выдающемся режиссере, художнике, сценографе, посвятившем жизнь театру, который был признан одним из лучших в СССР, и его имя уже 33 года носит Комедия на Невском.

Ирина Григорьева: Я последняя акимовка, которая была принята в театр лично Николаем Павловичем 51 год назад. Он практически "украл" меня из Москвы и дал роль в спектакле "Все хорошо, что хорошо кончается" по пьесе Шекспира. Могу точно сказать, что все хорошо, что хорошо кончается. Я очень счастливая - побывала в том, легендарном театре, застала почти всех звезд акимовской сцены, видела знаменитые спектакли - и работаю в новом театре, который строится сейчас, с невероятно талантливой молодежью. Желаю нашему театру долголетия, хороших спектаклей, пусть в стенах этого удивительного, уникального театра царят творчество и радость.

Галина Костина: Добра, счастья и успехов желаю всем. В 1963 году мне выпал счастливый билет: я пришла в этот театр. НП вернулся из Театра Ленсовета, который поднял на высоту. Акимовский театр поразил меня уникальностью. Очень хорошо сказал об Акимове Шварц: Маленький, очень худенький, ногам его просторно в любых брючках, производит впечатление силы, вихри энергии заключает в себе его субтильная фигурка. Энергия эта не брызжет наружу по-одесски, наподобие лимонадной пены. Она проявляется, когда нужно. Пусть только заденут его на заседании или на обсуждении работы театра, - новый человек удивится и, если он вызвал отпор, ужаснется силе, которую привел в действие".

Валерий Никитенко: Я в Театре Комедии 57 лет, и мне даже в голову не пришло, что могу работать в каком-то другом театре. У нас живет акимовская традиция - по-доброму, широко раскрыв объятия, встречать молодых артистов. За кулисами царит атмосфера товарищества, интеллигентности, демократичности - и это оставил нам Акимов. Дух акимовский в театре остался, и это очень дорогого стоит.

Вера Карпова: В 1956 году Николай Павлович приехал в Вахтанговское училище, которое очень любил, смотрел наши дипломные работы и пригласил меня в Ленинград. Я прижилась в его театре на всю жизнь, и очень, очень его люблю, он уникален.

Борис Улитин: Я пришел к выводу, что самое счастливое время в моей жизни - это семь лет, с 1961 года, когда я впервые вошел в эти стены, по 1968 год, когда от нас ушел НП. Он мудро, сдержанно, тактично и с колоссальным вниманием следил за тем, как я осваиваюсь в театре, как потихоньку расту, с его точки зрения. И еще я обязан тем людям, которые окружали Акимова - не только актеры, но и абсолютно все труженики театра - от монтировщиков до билетеров, от осветителей до гримеров...Все относились ко мне по-отечески, с добротой, желанием помочь. За те семь лет выросло мое самосостояние, которое помогло мне потом, после 1968 года, скромно, но с чувством собственного достоинства прошкандыбать по жизни.

Елена Флоринская: Мне очень повезло в жизни. Я работала в Театре Комедии как актриса, в качестве помощника режиссера, заведующей труппой и хранителем музейных фондов. Мой папа - актер Глеб Флоринский, служил в этом театре, играл в спектаклях Акимова и сам занимался режиссурой. А позднее уже мой муж режиссер Лев Цуцульковский работал с Акимовым и самостоятельно ставил спектакли.

Я видела первую постановку "Тени" Николая Павловича. Была совсем маленькой, мало что понимала, но на всю жизнь запомнила, как несли на подносе отрезанную голову Тени и как появилась Принцесса… из спинки кресла. Эти эпизоды меня потрясли. Потом я видела все спектакли, а когда началась война, четыре года была с театром в эвакуации.

Я слышала смех и юмор Акимова, Шварца. Со мной шутили великие актеры - Юнгер, Зарубина, Тенин, Сухаревская...

Художественный руководитель театра Татьяна Казакова рассказала:

- В 80-е годы Театр Комедии возглавлял Петр Фоменко. Лет 15 назад в Москве Фоменко показал мне свой новый театр. Я была счастлива за него - что он наконец получил хорошее здание на берегу реки, обрел театр, работает со своим учениками. "Вот это театр!" - восхитилась я. "Нет, - сказал Петр Наумович, - место не намолено". И эти слова меня поразили. Он еще говорил, что переход на другую сцену, перенос спектаклей, это другой этап развития. Театр, в котором работаем мы, место намоленное: здесь работали выдающиеся режиссеры, актеры, потрясающие художники, театр был для них домом, семьей.

Вспомнили историю, знаменитых актеров, на которых ходила публика. Елена Юнгер, Ирина Гошева, Павел Суханов, Александр Бениаминов, Эраст Гарин, Лев Колесов, Александр Бениаминов, Елизавета Уварова, Ирина Зарубина, Лев Лемке, Глеб Флоринский, Лидия Сухаревская, Борис Тенин, Николай Трофимов, Лев Милиндер, Ольга Аросева, Инна Ульянова, Геннадий Воропаев, Сергей Филиппов, Игорь Дмитриев … И многие другие. И ушедшие из жизни недавно Петр Вельяминов, Анатолий Равикович, Владимир Труханов, Светлана Карпинская, Михаил Светин...

На этой сцене ставили спектакли Григорий Козинцев, Александр Музиль, Георгий Товстоногов. А позднее - Вадим Голиков, Петр Фоменко, Роман Виктюк. И Кама Гинкас, Лев Додин, Михаил Левитин, когда у них еще не было собственных театров.

А затем на сцену вышла молодежь труппы. Кто-то принят в нее всего три месяца назад. Пели:

- Наша мечта сбылась! Нас взяли в театр Акимова!

В концерте участвовали все. Актеры посвящали номера осветителям, электрикам, костюмерам… Но и гримеры пели о себе, и помрежи, администраторы… Фотограф, оказывается, мастерски играет на хроматической губной гармошке. А замдиректора прекрасно держится на сцене, поет и обладает отличным голосом. Аплодисменты и хохот не умолкали.