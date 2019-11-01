В Петербурге угнали иномарку за восемь миллионов рублей

Петербургская полиция разыскивает автоугонщиков, которые похитили дорогостоящую иномарку.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленниградской области, автомобиль Land Rover стоимостью 7,9 миллиона рублей исчез в четверг вечером с парковки торгового центра.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража", - уточнили в главке. - Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Отметим, что, по данным одной из страховых компаний, самыми угоняемыми в Петербурге являются автомобили марки Kia, в первом полугодии 2019 года они занимали почетное первое, второе и четвертое место. Land Rover в пятерку лидеров не входит.