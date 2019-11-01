В Петербурге заложили две новые малошумные подводные лодки

Две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 заложили в пятницу в Петербурге. Они будут называться "Уфа" и "Магадан".

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов отметил на торжественной закладке двух новых подлодок, что для Черноморского флота сданы шесть подлодок проекта, сообщает ТАСС. Они уже продемонстрировали свою эффективность и надежность. На "Адмиралтейских верфях" заложена серия из шести субмарин для Тихоокеанского флота. Кстати, "Уфа" и "Магадан" станут третьей и четвертой в проекте. Первая - "Петропавловск-Камчатский" проходит испытания, а "Волхов" готовят к спуску на воду. Предполагается, что это произойдет в декабре нынешнего года.

Проект 636.3 "Варшавянка" - многоцелевые дизель-электрические подводные лодки. Они относятся к третьему поколению этих субмарин. Считаются самыми малошумными. Подводная скорость - 20 узлов, рабочая глубина погружения - 240 метров. Несут крылатые ракеты "Калибр-ПЛ". Субмарины этого проекта получат имена городов России.