Росгвардия отразила "атаку" у Крымского моста

Морская бригада крымской Росгвардии, а также сотрудники вневедомственной охраны и керченского ОМОНа провели командно-штабные учения в акватории Керченского пролива. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Учения прошли под руководством замдиректора Росгвардии генерал-полковника Олега Борукаева. По их легенде преступники попытались совершить нападение и незаконно проникнуть на стратегические объекты в Керченском проливе.

- Перед участниками учения была поставлена задача наладить взаимодействие между дислоцированными на полуострове подразделениями Росгвардии, а также отработать первоочередные действия во время спецопераций.

По оценке руководителя учения Олега Борукаева, все подразделения с поставленными задачами справились успешно.

Напомним, в начале 2019 года Росгвардия завершила формирование в Керчи специальной морской бригады для охраны Крымского моста. Акваторию возле этого стратегического объекта патрулируют новейшие транспортно-десантные катера БК-16, оборудованные самыми современными навигационными, радиотехническими системами и могут развивать скорость до 80 километров в час даже в шторм.