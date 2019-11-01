Названы регионы РФ с самыми позитивными пользователями соцсетей

Самые позитивные пользователи соцсетей в России живут в Республике Крым, Севастополе, Костромской области, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты ежегодного рейтинга регионов по эмоциональному состоянию жителей Экспертного центра Brand Analytics.

Проведенное в 85 регионах страны исследование по так называемому "индексу любви" возглавил Крым: там этот показатель составил 6,5 и 6,3 соответственно. Костромская область и Ненецкий автономный округ разделили третье место (6,1). А следом расположился Краснодарский край (6,0).

В десятке, "любвеобильных" регионов также оказались Астраханская область (5,8), Еврейская автономная область (5,6), Московская область (5,6). Далее идут сразу четыре субъекта с "индексом любви" в 5,5 - Забайкальский край, Ленинградская область, Удмуртская Республика и Ростовская область. Реже всего позитивные эмоции выражают пользователи соцсетей из Якутии (3,1), Ингушетии (3,5) и Чечни (3,7).

А еще эксперты выяснили, что в целом настроение россиян за прошедший год изменилось в лучшую сторону. Так, в наименее "любвеобильных" регионах индекс составил 3,1 против 2,5 в 2018-м, а достигнутый максимум - 6,5 против 5,3 в аналогичном периоде минувшего года.

Также установлено, что чаще о любви говорят люди старше 55 лет (в 4,3 раза больше, чем о ненависти). Пользователи же в возрасте от 18 до 44 лет чуть более сдержаны: они выражают позитивные эмоции в 3,6 раза чаще, чем негативные.

Сообщается, что исследование, которое проводилось с 20 по 30 октября 2019 года, построено на анализе сообщений о "любви" и "ненависти" от первого лица в настоящем времени в постах и комментариях в соцсетях жителей всех регионов России. Речь шла о следующих фразах: "я люблю", "обожаю", "я без ума", "я счастлив" или "я ненавижу", "меня раздражает" и "бесит".

За исключением репостов и рекламных сообщений, эксперты насчитали 1,1 миллиона посланий. 82,7 процента сообщений были позитивными и только 17,3 - негативными. В среднем по России "индекс любви" составил 4,7 - то есть о любви наши соотечественники пишут больше, чем о ненависти в 4,7 раза.