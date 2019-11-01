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01.11.2019 12:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Адыгее при пожаре погиб маленький ребенок

Текст: Ирина Белова (Адыгея)

В пятницу на хуторе Красном в Кошехабльском районе Республики Адыгея при пожаре погиб ребенок. Об этом сообщается в аккаунте ГУ МЧС России по региону в Instagram.

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Информация о пожаре в частном доме поступила в 5.57 утра. На место происшествия выехали пять человек и две единицы техники. При разборе конструкций пожарные обнаружили тело ребенка 2015 года рождения. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

По данным госпожнадзора ГУ МЧС по Адыгее, предварительной причиной пожара стала неисправность обогревательного прибора.

МЧС просит соблюдать требования пожарной безопасности, быть бдительными и использовать только исправные обогревательные приборы.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея
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