В ДТП под Ростовом погиб ребенок

Мальчик 2017 года рождения погиб в дорожной аварии в Аксайском районе Ростовской области, еще четверо человек получили ранения, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла накануне на трассе Ростов-на-Дону - Ставрополь. По предварительным данным, водитель автомобиля "Нива" выехал на встречную полосу движения и на полном ходу врезался в грузовую "Газель", а затем протаранил идущий за ней автомобиль Skoda. Ребенок находился в иномарке.

Сейчас правоохранительные органы и эксперты выясняют все обстоятельства произошедшего и степень вины водителя "Нивы".