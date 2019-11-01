В Госдуме не видят перспектив для Украины получить репарации за Донбасс

В Госдуме оценили как нулевые перспективы киевской власти в их стремлении получить от России репарации после завершения боевых действий в Донбассе.

Ранее с призывом о таких выплатах выступил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Он, в частности, заявил, что вопрос о вложении средств в восстановление региона Киеву следует решать только после выплаты репараций. Возможные затраты министр не назвал.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек иронично заметил, что украинский министр перепутал блага государства и амбиции конкретных политиков.

- Россия не является стороной конфликта и требовать от нее какую-либо компенсацию по меньшей мере неразумно, - заявил парламентарий в комментарии RT.

В результате встреч "нормандской четверки" стало ясно, что вина за эскалацию конфликта лежит на Киеве, добавил он.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в своем комментарии пошел дальше - в ответ на он предложил взыскать с Украины плату за разрушение крымской инфраструктуры в течение 20 лет. По оценке крымчан, ущерб, нанесенный Украиной полуострову, может составлять миллиарды долларов, заявил парламентарий, которого цитирует РИА Новости.