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31.10.2019 23:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Казенное молоко

Возбуждено дело по коррупции в системе ФСИН
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 247(8005)
В Волгоградской области разоблачена преступная группа, организовавшая поставку в местные колонии суррогатного напитка под видом молока. Об этом сообщили в четверг в Следственном комитете России.

По данным следствия, в июле этого года между региональным управлением ФСИН России и коммерческой организацией из Великого Новгорода был заключен госконтракт на поставку свыше 150 тысяч литров молока в исправительные учреждения. Его сумма составила почти 5 миллионов рублей. При этом, как полагают следователи, победе именно этой организации в конкурсных процедурах по просьбе двух жителей Волгограда активно способствовали начальник отдела тылового обеспечения регионального УФСИН России и его заместитель. Выяснилось, что поставщик через еще одну фирму, выступающую, по сути, посредником, закупал продукцию в Рязанской области на молочном заводе. Но там вместо молока изготавливалась, фасовалась, а затем отправлялась в Волгоград жидкость, по своим физико-химическим показателям не отвечавшая не только прописанным в договоре требованиям, но и общепринятым стандартам, так называемым ГОСТам.

Фото: УМВД России по Тульской области
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Следователи установили, что о поставках суррогата вместо молока было известно всем - от руководства отдела тылового обеспечения УФСИН России по Волгоградской области до директора рязанского молокозавода. "Очевидно, каждый из них имел свою выгоду, а какую конкретно - предстоит выяснить в рамках расследования. Установлено, что на основании документов, подготовленных сотрудниками областного управления ФСИН, в адрес поставщика и производителя некачественной продукции была перечислена почти вся сумма контракта", - отметили в СК России.

В итоге было возбуждено уголовное дело в отношении семи членов организованной группы. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Правительство Минюст ФСИН Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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