Новости

Психиатр объяснил действия убийцы в детсаду Нарьян-Мара 15:21
В Казани потребовали наказать фирму за мучительную смерть собак 15:18
Вологодского школьника наградили за спасение тонувшего друга 15:16
В Воронеже нашли машину с обезглавленным водителем 15:13
МИД РФ: "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии 15:00
Какие сюрпризы приготовил международный кинофестиваль "Лiстапад" 15:00
Челябинские ученые получили железо из древесины 14:54
Воронежского подростка будут судить за убийство студентки 14:50
В Китае найдена каменная плита с детальным историческим текстом 14:50
Пушков рассказал, кто должен платить Киеву репарации за Донбасс 14:49
В Киселевске проверят связь убийства экс-мэра с налетами в соседнем городе 14:46
Косачев назвал неприемлемыми требования к РФ платить репарации за Донбасс 14:44
Мартин Скорсезе объяснил, в чем главная проблема кинокомиксов 14:38
В НАО работников детсада заподозрили в халатности после смерти ребенка 14:38
В Надыме подростки избили инвалида 14:36
Названа стоимость единых ски-пассов на горных курортах Сочи 14:24
Рапота назвал стоимость строительства ВСМ из Петербурга в Гамбург 14:20
Георадар помог раскрыть тайну древнего города с пирамидой смерти 14:20
В Дагестане два человека погибли в ДТП на трассе 14:17
Состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино назовут 5 ноября 14:11
Во Владимирской области загорелись торговые ряды 14:04
В Красноярском крае арестован полицейский, заподозренный в изнасиловании 14:01
В Сирии организован первый совместный патруль военных России и Турции 14:00
Видео: ураган в США перевернул на трассе несколько автофур 14:00
В Нарьян-Маре задержали охранника, пропустившего убийцу в детский сад 13:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
01.11.2019 14:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Челябинские ученые получили железо из древесины

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые физического факультета ЧелГУ и их коллеги из Центрального южного университета Китая разработали технологию получения чистого железа с использованием древесных отходов, сообщили "РГ" в вузе.

Фото: iStock
Под Пензой обнаружили древнейший в Европе литейный центр чугуна

- Речь идет о новом экологичном способе получения железа, который можно опробовать в промышленных масштабах на одном из крупных предприятий, заинтересованном в улучшении экологической ситуации на производстве, - сообщили в пресс-службе ЧелГУ. - Проект реализуется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Научный коллектив ЧелГУ под руководством доцента кафедры радиофизики и электроники Антона Анзулевича и группа профессоров из города Чанша, возглавляемая Пэн Чживэем, работают над решением проблемы уже второй год.

По словам Антона Анзулевича, ученые исследовали способ получения чистого железа из руды, которую для этого надо смешать с древесным восстановителем.

- В нашей работе для этих целей был использован материал на основе древесных отходов, термически обработанных без кислорода - биочар, - рассказал ученый. - Его применение в большей степени экологично и безопасно в сравнении с каменным углем. Из железной руды и биочара изготавливали гранулы, подвергали их обработке микроволновым излучением и получали чистое железо.

Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков рассказал, кто должен платить Киеву репарации за Донбасс
Автотрассу "Москва-Казань" построят к 2027 году
Установлена личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска
В ЛНР заявили о завершении развода сил в Золотом
Трамп прокомментировал принятую резолюцию о начале процедуры импичмента