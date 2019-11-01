Челябинские ученые получили железо из древесины

Ученые физического факультета ЧелГУ и их коллеги из Центрального южного университета Китая разработали технологию получения чистого железа с использованием древесных отходов, сообщили "РГ" в вузе.

- Речь идет о новом экологичном способе получения железа, который можно опробовать в промышленных масштабах на одном из крупных предприятий, заинтересованном в улучшении экологической ситуации на производстве, - сообщили в пресс-службе ЧелГУ. - Проект реализуется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Научный коллектив ЧелГУ под руководством доцента кафедры радиофизики и электроники Антона Анзулевича и группа профессоров из города Чанша, возглавляемая Пэн Чживэем, работают над решением проблемы уже второй год.

По словам Антона Анзулевича, ученые исследовали способ получения чистого железа из руды, которую для этого надо смешать с древесным восстановителем.

- В нашей работе для этих целей был использован материал на основе древесных отходов, термически обработанных без кислорода - биочар, - рассказал ученый. - Его применение в большей степени экологично и безопасно в сравнении с каменным углем. Из железной руды и биочара изготавливали гранулы, подвергали их обработке микроволновым излучением и получали чистое железо.