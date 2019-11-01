Цифра в плюсе: В Югре приняли налоговые льготы для IT-компаний

С нового года для IT-компаний Югры будет действовать налоговая льгота. Для цифрового бизнеса вводится упрощенная система налогообложения - пониженная ставка в пять процентов.

Под "упрощенку" попадают все компании, занимающиеся разработкой компьютерного софта, работающие в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и т. д.

Как отмечают власти, налоговый бонус вводится для того, чтобы стимулировать деятельность предприятий, работающих в сфере цифровых технологий.

- Бизнес должен играть в цифровом развитии регионов ключевую роль, поскольку он лучше чувствует тенденции рынка информационных технологий, - отмечает директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

"Вика" вас слушает

Отметим, Югра сегодня -один из лидеров в стране по цифровому развитию. Здесь уже действует целый ряд очень интересных, а главное,наглядно продуктивных проектов. Так, несколько месяцев назад в Югре запустили виртуальную сеть на основе искусственного интеллекта - Vika. В народе ее уже успели окрестить Вика: имя Vika образовано от слов virtualintelligence - "виртуальный интеллект".

"Вика" терпелива и вежлива, работая 24 часа в сутки и без выходных, она рассказывает югорчанам о том, что их интересует: как зачислить ребенка в школу, какая сейчас очередь в детский сад, как записаться к врачу, почему обсчитывает управляющая компания, какой телефонный номер у мэра города и какие сегодня цены на бензин. Список практически неисчерпаем, искусственный разум готов ответить практически на любые вопросы жителей, связанные с предоставлением госуслуг. Но система еще и самообучаема. Как отмечают специалисты, она способна анализировать и действовать на основании ранее полученных знаний и опыта.

К слову, вопросы пользователи, конечно, задают "Вике" в произвольной форме. И, чтобы понять, что же все-таки человек от системы хочет, первоначальный запрос она исправляет при помощи лингвистических анализаторов, переводит на язык абсолютно понятный искусственному разуму. После исправления ошибок определяется область или тема, к которой принадлежит вопрос. Ну а затем запускается механизм поиска ответа на него.

Важно, что "Вика" не импортная: ее разработали программисты Югорского НИИ информационных технологий. По словам директора регионального департамента информационных технологий и цифрового развития Павла Ципорина, в дальнейшем планируется внедрить в сеть такие сервисы портала госуслуг, как проверка успеваемости учеников, электронный дневник, запись в детский сад, к врачу. Для удобного использования нейросети разработан web-интерфейс, где самые популярные запросы разделены на категории "Телефонный справочник", "Управляющие компании", "Медицинские участки", "Цены на топливо", "Спортивные секции", "Проверка очереди в детский сад", "Автобусные маршруты".

Как отмечают югорские программисты, они старались создать такую систему, чтобы она могла ответить на вопросы пользователей даже с нулевой компьютерной грамотностью, главным образом пожилых людей. При этом персональные данные каждого человека находятся в полной безопасности, поскольку авторизация производится через единую систему идентификации и аутентификации.

Не только умные, но и безопасные

Как один из наглядных успешных и, главное, уже реализованных проектов - система "Безопасный город", которая действует в Ханты-Мансийске.

Сотни видеокамер, установленных в городе: возле магазинов, вокзалов, крупных торговых центров и общественных зданий - объединены в одну сеть. Их управлением занят искусственный разум. Система, которая проводит аналитику, может обрабатывать любое количество данных. При этом внешнее, уличное, оборудование рассчитано на морозы, которые в Югре могут достигать и 50 градусов ниже нуля.

Камеры видеонаблюдения подключены к системе мониторинга критических ситуаций. Диспетчер видит информационное сообщение о том, например, что человек находится в запрещенной зоне, адрес, время происшествия. Вся информация прикладывается к сообщению, и человек за пультом понимает, что происходит: ребенок залез за ограждение, за которым стоит газовое оборудование. Он тут же сообщает о произошедшем необходимым службам.Или, скажем, забытая кем-то подозрительная сумка в сквере: несложно найти этот фрагмент на записи и увидеть, кто ее оставил. Событие фиксируется, информация передается в единый центр оперативного реагирования.

Камера стоит на входе в Ледовый дворец и способна распознавать лица посетителей. Она реагирует, если видит человека из федеральной базы разыскиваемых преступников. Или агрессивного спортивного фаната, который имеет судебный запрет на посещение мероприятий. Такого человека охрана сразу попросит покинуть дворец.

Отметим, пилотными площадками в Югре по внедрению технологий цифровой трансформации стали Ханты-Мансийск и Сургут.

- Мы обращаем особое внимание на внедрение "умных" элементов при благоустройстве общественных и дворовых территорий в муниципалитетах Югры, - отметил руководитель Центра развития ЖКХ и энергосбережения Югры Эдуард Кинцле. - С помощью современных технологий видеонаблюдения, интеллектуального освещения, подключения Wi-Fi города Югры становятся не только "умными", но и безопасными. Крупные энергосервисные проекты по освещению уже реализованы в Советском, Сургуте, Урае, Нижневартовске, Югорске. В банк решений "Умного города" включен проект по обновлению систем освещения на территории общеобразовательных учреждений Сургута.

Сегодня внедрением умных технологий по примеру Югры заинтересовались и в других регионах.