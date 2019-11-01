Фото: В Екатеринбурге прошли бои роботов

В рамках национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2019 состоялась битва роботов, в которой сражалось девять российских команд и одна казахстанская.

Организаторы шоу - Союз "Молодые профессионалы (ВорлдскиллсРоссия)" и компания Promobot - постарались на славу. В антураже было все, как на боях без правил или других подобных спортивных зрелищах: много спецэффектов, дыма, шума, сексапильные девушки с табличками раундов и комментаторы, заводящие публику. Накануне турнира, как положено, все участники прошли контрольное взвешивание - по весу и габаритам всех допустили до боев.

На ринге, огороженном стенами из поликарбоната, встречались роботы весом до 110 кило и длиной до 120 сантиметров. Чтобы снять таких гигантов с тележки, требовалось по 3-4 администратора. Все устройства были разработаны и собраны руками членов команд, управляли ими с помощью радиопультов. Раунды проходили по системе play-off (проиграл - выбыл) - стандартному регламенту международной ассоциации боев роботов. Каждый длился три минуты. Победителем признавался тот, кто не понес ощутимых потерь и не перестал двигаться.

"Бойцы" отличались друг от друга вооружением и способами передвижения. Устройства с пневмолифтом, к примеру, ловко подбрасывали соперников флипером, но им требовалось время на перезагрузку механизма. Робот по имени Каратель старался всадить кирку в технические отверстия на 5-миллиметровой металлической "броне" оппонента, вращаясь на 360 градусов и переворачиваясь в буквальном смысле с ног на голову. А вот новичок турнира с лаконичным именем 32-й рубил цепи противника винтом. В первом туре ему повезло, но уже в полуфинале что-то пошло не так - юниор задымился и замер в углу ринга.

В перерывах между раундами инженеры успевали залатать сваркой нанесенные участникам турнира раны, соединить разорванные провода, надеть цепи. Не так быстро, конечно, как на Формуле-1, но впечатляло - публике включали прямую трансляцию из ремзоны.

В финале бились робот Арчи московской команды Solarbot и Каратель, собранный "Юными техниками" из Омска. Несмотря на то, что у москвичей за спиной - несколько призовых мест на аналогичных соревнованиях, а сибиряки еще ни разу не становились победителями, бой шел на равных, преимущество переходило от одной команды к другой. Судьи добавили одну минуту, зрители ахали, кричали: "Ну, ну, давай!". Но все равно до конца не было непонятно, кто впереди: энергичный Арчи или изворотливый Каратель?

Сразу скажем: безоговорочной победы не случилось, но по очкам судьи отдали преимущество Арчи. Команда Solarbot (Дмитрий Менькин, Игорь Кузьминых, Евгений Дрималовский) и получила кубок и приз - 150 тысяч рублей. Суммы в 100 и 50 тысяч рублей достались "Юным техникам" и "Большому брату". По словам робототехников, деньги они потратят на усовершенствование своих подопечных.

- Цель проекта - популяризация информационных технологий и робототехники, особенно среди детей и молодежи. "Битва роботов" с 2015 года продвигает робо-бои в России. С уверенностью можно сказать, что уровень российских команд достиг международного: у нас опытные инженеры, сильные конструкции, хитрые технологические решения, - подчеркнули в оргкомитете.