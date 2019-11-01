На Ямале "кочевые" выплаты тундровикам увеличили почти в два раза

- Пожелания об увеличении выплат почти на каждой встрече высказывали тундровики, и настало время, когда это решение надо принимать и реализовывать. Поэтому с 1 января выплата увеличивается. Надеюсь, это станет еще одной действенной мерой поддержки коренных жителей Ямала, - отметил губернатор.
Ежемесячное пособие ямальцам, ведущим традиционный образ жизни коренных народов Севера, было установлено в округе в 2004 году. На протяжении двенадцати лет сумма "кочевых" оставалась неизменной - 2000 рублей. С января 2016 года выплаты подняли до 3000 рублей. Выплата носит заявительный характер. И на сегодняшний день ее получают больше девяти тысяч коренных ямальцев.
О необходимости поднять "кочевые" ямальцыне раз писали губернатору в социальных сетях, говорили во время личных встреч. В результате актуализированная мера поддержки вошла в дорожную карту по улучшению социально-экономического благополучия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в округе. За полгода в ее обсуждении приняли участие более 6,6 тысячи представителей северных этносов, - это 35 процентов от общего числа тундровиков Ямала (18,8 тысячи человек).
Отметим, ежемесячные выплаты тундровикам - лишь одна из мер соцподдержки на Ямале, которую получают представители коренных народов. В округе реализуется стандарт минимальной материальной обеспеченности ямальцев, ведущих традиционный образ жизни, который включает в себя предметы первой необходимости для тундровиков - чум и комплектующие к нему, печи, брезент, сукно, медицинские аптечки и многое другое. Семьи кочевников также обеспечиваются средствами спутниковой связи.
Кроме того, правительство округа оказывает содействие самозанятости кочевников. Ежегодно предоставляются гранты индивидуальным предпринимателям и представителям малых форм хозяйствования на ведение традиционной деятельности.