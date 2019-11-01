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01.11.2019 13:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Ямале "кочевые" выплаты тундровикам увеличили почти в два раза

Текст: Елена Панова
С нового года размер ежемесячных выплат представителям коренных малочисленных народов Севера на Ямале, кочующим со стадами оленей по тундре, составит пять тысяч рублей на человека. Решение об этом принял глава Ямала Дмитрий Артюхов.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

- Пожелания об увеличении выплат почти на каждой встрече высказывали тундровики, и настало время, когда это решение надо принимать и реализовывать. Поэтому с 1 января выплата увеличивается. Надеюсь, это станет еще одной действенной мерой поддержки коренных жителей Ямала, - отметил губернатор.

Ежемесячное пособие ямальцам, ведущим традиционный образ жизни коренных народов Севера, было установлено в округе в 2004 году. На протяжении двенадцати лет сумма "кочевых" оставалась неизменной - 2000 рублей. С января 2016 года выплаты подняли до 3000 рублей. Выплата носит заявительный характер. И на сегодняшний день ее получают больше девяти тысяч коренных ямальцев.

Фото: iStock
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О необходимости поднять "кочевые" ямальцыне раз писали губернатору в социальных сетях, говорили во время личных встреч. В результате актуализированная мера поддержки вошла в дорожную карту по улучшению социально-экономического благополучия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в округе. За полгода в ее обсуждении приняли участие более 6,6 тысячи представителей северных этносов, - это 35 процентов от общего числа тундровиков Ямала (18,8 тысячи человек).

Отметим, ежемесячные выплаты тундровикам - лишь одна из мер соцподдержки на Ямале, которую получают представители коренных народов. В округе реализуется стандарт минимальной материальной обеспеченности ямальцев, ведущих традиционный образ жизни, который включает в себя предметы первой необходимости для тундровиков - чум и комплектующие к нему, печи, брезент, сукно, медицинские аптечки и многое другое. Семьи кочевников также обеспечиваются средствами спутниковой связи.

Кроме того, правительство округа оказывает содействие самозанятости кочевников. Ежегодно предоставляются гранты индивидуальным предпринимателям и представителям малых форм хозяйствования на ведение традиционной деятельности.

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