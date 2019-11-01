Путин призвал усилить кооперацию предприятий и образовательных учреждений

Продвигать высокие передовые стандарты в области подготовки кадров и делиться опытом с другими странами призвал президент в ходе телемоста с участниками движения WorldSkills.

Всех, кто показал свои знания и умения на национальном чемпионате по рабочим профессиям и инженерным навыкам, можно назвать настоящими мастерами, заявил глава государства.

"Международное движение WorldSkills прижилось в нашей стране и становится, по сути, общенациональным. И конечно, прежде всего, потому, что отвечает стратегическим задачам нашего развития, запросам системы образования, экономики, всего общества", - заявил Владимир Путин. Движение охватило все регионы - 3500 колледжей, 160 вузов, 25 крупнейших компаний России, перечислил он.

И что важно, что фокус этой системы направлен на развитие талантов и способностей человека, создание широких возможностей для людей всех возрастов получить новые компетенции или новую профессию, отметил президент. "Благодаря этому сделать шаг вперед в карьере, повысить доход и благополучие своей семьи, быть нужными, востребованными на постоянно и быстро меняющемся рынке труда", - сказал он.

Ориентируясь на мировые стандарты, вместе с бизнесом, колледжами и вузами государство начало выстраивать целый механизм непрерывной подготовки кадров для всех поколений. "Именно в России в рамках WorldSkills активно развивается направление для школьников, а также система профориентации и дополнительного технического образования, чтобы ребята могли попробовать будущую специальность, что называется, своими собственными руками, своей головой почувствовать, вживую", - сказал Путин.

"Мы предложили и уникальный формат состязаний работников наших крупнейших предприятий и корпораций, и его результаты - наглядный, справедливый показатель усилий государства и бизнеса, компаний по подготовке квалифицированных рабочих, инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей", - оценил глава государства. "Особая роль принадлежит конкурсу "Навыки мудрых", в котором участвуют представители старшего поколения - люди, безусловно, знающие, хорошо профессионально подготовленные. И они конечно должны быть наставниками для более молодых специалистов. Это наша давняя традиция, еще с советских времен", - сказал он.

Еще президент отметил важную объединительную миссию - укрепление связи поколений. "И конечно, сотрудничество образования и реального сектора экономики - это яркий пример обоюдной выгоды. Как говорят в бизнесе win-win, то есть тогда, когда все выигрывают", - добавил он.

Результат такого взаимодействия - современные образовательные программы, стажировки и трудоустройства студентов на передовых производствах, повышение квалификации сотрудников, совместная работа над созданием уникальных продуктов и услуг.

"Кооперацию предприятий и образовательных учреждений нужно обязательно наращивать и дальше. И конечно, мы можем и должны дальше продвигать свои безусловно высокие передовые стандарты в области подготовки кадров, делиться нашим опытом с другими странами", - заявил президент. И потому важно, что в рамках WorldSkills Hi-Tech прошел и Открытый Евразийский чемпионат по рабочим профессиям, в котором соревновались ребята из стран БРИКС и ШОС. Всего же приехали участники из восьми стран: Белоруссия, Бразилия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Монголия и ЮАР.