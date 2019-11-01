Рейс Екатеринбург - Сургут задержали из-за звонка о бомбе

Самолет, который должен был накануне отправиться из Екатеринбурга в Сургут, пришлось на несколько часов задержать из-за телефонного звонка неизвестного о взрывном устройстве.

В авиакомпании Utair уточнили, что тревожное сообщение поступило во время подготовки рейса 112 к вылету. После того, как был сделан анонимный звонок, силовики проверили самолет, эвакуировали всех уже находившихся на борту пассажиров - по разным данным их было от 55 до 60.

"Благодаря слаженной работе аэропорта Кольцово и специальных служб менее часа потребовалась для того, чтобы установить и задержать лжеминера, который оказался гражданином России 1982 года рождения", - сообщили агентству РИА Новости в свердловском управлении ФСБ.

Злоумышленнику грозит уголовная ответственность и крупный штраф.

На работе воздушной гавани ЧП не сказалось. "Рейс вылетел 00:13 по местному времени", - рассказали "РГ" в пресс-службе перевозчика