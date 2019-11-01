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01.11.2019 17:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В небе над Тюменью у пассажирского самолета отказал двигатель

Пассажирский самолет, следующий по маршруту Тюмень-Санкт-Петербург, готовится к экстренной посадке из-за отказа двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой в экстренных службах.

Фото: iStock
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По словам собеседника агентства, самолет успешно вылетел из Тюмени, однако в полете, по предварительным данным, у него произошел отказ одного из двигателей. Экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Сейчас воздушное судно кружит над местом посадки и вырабатывает топливо.

Уточняется, самолет принадлежит авиакомпании "Ямал". На борту находятся 80 пассажиров и экипаж.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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