В небе над Тюменью у пассажирского самолета отказал двигатель

Пассажирский самолет, следующий по маршруту Тюмень-Санкт-Петербург, готовится к экстренной посадке из-за отказа двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, самолет успешно вылетел из Тюмени, однако в полете, по предварительным данным, у него произошел отказ одного из двигателей. Экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Сейчас воздушное судно кружит над местом посадки и вырабатывает топливо.

Уточняется, самолет принадлежит авиакомпании "Ямал". На борту находятся 80 пассажиров и экипаж.