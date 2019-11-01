Роскачество развеяло мифы о проверке магазинных продуктов дома

Эксперты Роскачества собрали перечень самых популярных народных советов по проверке качества продуктов и рассказали, какие из них верные, а какие нет.

Опрошенные сотрудниками Роскачества эксперты отмечают, что если надавать на кусок свежего мяса пальцем, то образовавшаяся после надавливания ямка быстро исчезнет. Если ямка остается, то, скорее всего, продукт несвежий. Как пояснили в Роскачестве, таким советом можно пользоваться, потому что в основе предлагаемого теста лежит изменение упругости мышечной ткани в процессе автолиза под воздействием тканевых и микробных ферментов.

Утверждение о том, что если середина мяса при разрезе становится темной в то время, как края остаются светлыми, то его вымачивали для искусственного "омоложения", эксперты назвали неверным. Дело в том, что в настоящее время для упаковки мяса используют газовую среду, которая защищает мясо от микробиологической порчи. Газовая среда может влиять на цвет поверхности мяса. Это не несет никакого вреда, не является опасным и не оказывает влияния на органолептические характеристики готовых мясных блюд, пояснили в Роскачестве.

Затем эксперты проверили предположение о том, что свежее мясо при взаимодействии с бумажной салфеткой не оставляет на ней обильного влажного следа и выраженных следов крови. "Тест с салфеткой имеет право на жизнь, но он говорит не о свежести мяса, а о его технологических характеристиках", - отметили в Роскачестве. По данным экспертов, если салфетка намокает, то такое мясо будет сильно ужариваться или увариваться, а в готовом виде оно будет сухим, не сочным и не ароматным. Если салфетка остается сухой, то мясо хорошо удерживает влагу, а значит, будет сочным и в готовом виде.

А вот мнение о том, что белые вкрапления в филе птицы свидетельствуют о прикорме птицы гормонами, не соответствует действительности. Как отметили в Роскачестве, филе или грудка куриной тушки может иметь такой дефект, но он вызван прижизненным изменением мышечной ткани. Иногда при сильных изменениях грудные мышцы приобретают даже зеленый цвет. Причины дефекта изучаются, но это не гормоны, которые полностью запрещены в России.

Кроме того, эксперты Роскачества выяснили, что предположение о том, что творог, оставленный на открытой поверхности на несколько часов и покрывшийся после этого желтой корочкой, содержит растительные жиры, не соответствует действительности. Как отмечают эксперты, проверить молочный продукт на наличие растительных жиров в домашних условиях невозможно, потому что любой жир, который используется при производстве молочной продукции, - это не просто масло или жир, добавленные в молоко, а это уже выработанный жир, то есть подготовленный. Именно поэтому в готовом продукте жир выделяться не может, даже если его нагреть.

В Роскачестве также отметили распространенность мифа о том, что сыр с содержанием растительных жиров крошится при нарезке. Также, по мнению многих потребителей, сыр с растительными жирами обветривается и трескается при комнатной температуре. Эксперты еще раз подчеркнули, что оценить сыр на наличие таких жиров по внешнему виду невозможно. "Сыр на воздухе всегда будет заветриваться, потому что это живой продукт, и воздухообмен всегда будет приводить к образованию пленки", - говорят в Роскачестве.

Специалисты также отметили, что при созревании сыра происходит образование корки - и это тоже процесс естественный, никак не связанный с растительными жирами. Крошливость сыра связана с технологией его изготовления, особенностью формирования сырного зерна (мелкое, крупное), условиями разрезания сгустка, сортом сыра, фасовкой и другими факторами производства, также отметили в Роскачестве. Таким образом, по внешнему виду нельзя определить наличие в сыре растительных жиров. Только в лабораторных условиях, выделив жир из продукта, можно его проанализировать, разделив на жирные кислоты, стерины или триглицериды.