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01.11.2019 10:51
Рубрика: Экономика

Россияне рассказали, как проведут новогодние каникулы

Текст: Екатерина Шохина
70% россиян проведут праздничные дни вне дома. Свыше четверти не собираются никуда уезжать. Около 5% еще не определились с планами. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом путешествий OneTwoTrip.
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Специалисты компании опросили 1400 человек. И выяснили, что большинство из них не намерено провести Новый год в родных стенах. Среди запланировавших поездку почти четверть (24%) сообщили, что стремятся уехать на новогодние праздники исключительно ради смены обстановки. 18% опрошенных хотят использовать нерабочие дни, чтобы навестить родных и близких. Почти столько же респондентов сказали, что скучают по теплу, поэтому отправятся в жаркие страны.

На традицию проводить каникулы вне дома сослались 6% пользователей, а около 4% ответивших на вопросы признались, что не любят праздничную суету и стараются от нее где-нибудь скрыться.

Фото: iStock
Россияне стали меньше экономить на развлечениях и путешествиях

Ранее сервис Biletix опубликовал результаты опроса о том, где россияне хотели бы провести новогодние каникулы. Среди популярных российских направлений оказалась Казань. Столица Татарстана заняла четвертое место - после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. На пятом месте оказался Великий Устюг.

Среди международных направлений лидирует Китай (при этом еще год назад его вообще не было в рейтинге), за ним следует Чехия. Чуть реже пользователи называли Францию, Италию и Германию.

Согласно данным этого же исследования, 43% путешественников готовы потратить на новогодний отпуск до 30 000 рублей на одного члена семьи. При этом число тех, кто располагает суммой до десяти тысяч рублей, выросло по сравнению с результатами аналогичного опроса прошлого года с 15% до 22%, а тех, кто готов потратить до 50 000 рублей, напротив, сократилось с 24% до 19%.

Экономика Туризм Новый год
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