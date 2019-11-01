Российский танцевальный дуэт наказали за оторвавшуюся пуговицу

Российский танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро показали пятый результат в ритм-танце. По ходу выступления у партнера оторвалась пуговица, за что судьи сняли с пары балл.

В первом виде программы у танцевальных пар на этапе Гран-при в Гренобле убедительную победу одержали хозяева соревнований Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они установили новый рекорд в ритм-танце, набрав 88,69 балла.

На второй строчке расположились американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс - 80,69 балла, а третий результат у итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри - 79,65.

Российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро показали пятый результат - 75,05 балла. Результат этой пары мог быть выше, но по ходу выступления у Гурейро оторвалась пуговица. И судьи после окончания выступления сняли с результата один балл.

"Мы стараемся, чтобы все было под контролем, за всем следим. Вот такая же пуговица, попробуйте оторвите! А другая оторвалась", - приводит ТАСС слова Гурейро.

В субботу танцоры представят произвольную программу.