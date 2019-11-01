Самарин первым прыгнул лутц и флип в 4 оборота в короткой программе

В Гренобле проходит третий этап Гран-при по фигурному катанию. Российский фигурист Александр Самарин занял второе место в короткой программе, уступив четыре балла американцу Натану Чену.

В своем выступлении Самарин первым в истории чисто исполнил лутц и флип в четыре оборота в короткой программе. Однако на акселе он допустил ошибку и из-за этого не смог набрать 100 баллов. Судьи поставили россиянину 98,48 балла.

"Я допустил грубейшую ошибку там, где она не должна была быть, и это не позволило мне набрать заветную "гроссмейстерскую" сумму. Неприятно делать сложнейшие четверные и ошибаться на тройных, по-моему, это было неверным моим решением", - приводит слова Самарина ТАСС.

Первый результат показал американец Натан Чен, откатавшийся без серьезных ошибок - 102,48 балла. Третий результат у француза Кевина Эймоса - 82,50.

Два других представителя России не смогли порадовать высокими результатами. Сергей Воронов сумел исполнить каскад четверной лутц - тройной тулуп, но не справился с тройными лутцем и акселем. В итоге он получил от судей 76,60 балла и занял седьмое место. Антон Шулепов показал одиннадцатый результат - 63,67.