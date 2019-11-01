Сборная России по баскетболу 3х3 квалифицировались на Олимпиаду-2020

В Японии состоялась специальная церемония, на которой назвали четыре мужские и четыре женские команды, которые напрямую квалифицировались на Олимпиаду-2020 в Токио. Еще по четыре команды определятся по итогам отборочного турнира.

У мужчин напрямую попали в олимпийский турнир три лучшие страны по мировому рейтингу - Сербия, Россия и Китай, а также Япония на правах хозяев Игр. У женщин - четыре лучшие страны по рейтингу - Россия, Китай, Монголия и Румыния. В обоих случаях действовало ограничение, что отобраться на ОИ-2020 напрямую могли не более двух сборных от континента, сообщает РФБ.

В Токио баскетбол 3х3 впервые будет представлен в программе ОИ.