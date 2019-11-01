Сергей Шойгу: В этом году ряды ВКС пополнила 1 тысяча летчиков и штурманов

До 20 ноября надо завершить перевод на зимний режим эксплуатации 200 тыс. единиц военной техники. Кроме того, необходимо подготовить для ее хранения свыше 1,5 тыс. парков. Такую задачу в пятницу на совещании в Минобороны поставил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, эта работа "ведется в плановом режиме, необходимые запасы военно-технического имущества, горюче-смазочных и расходных материалов созданы в полном объеме".

Отдельно на совещании говорили о подготовке кадров для ВКС России. Шойгу напомнил, что в октябре состоялись выпуски в ряде военно-учебных заведений, в том числе авиационных. "С учетом того, что объем решаемых Воздушно-космическими силами задач значительно возрос, мы уделяем особое внимание комплектованию авиационных соединений и воинских частей летчиками и штурманами", - сказал министр. В нынешнем году в войска пришло более тысячи таких специалистов. Новое пополнение, по мнению Шойгу, должно обеспечить необходимый уровень укомплектованности и повысить эффективность ВКС, тем более, что большинству выпускников предстоит иметь дело с новейшей авиатехникой.

Еще один вопрос, рассмотренный на совещании, был связан с планами разместить в будущем году зоны для болельщиков Армейских международных игр в одном из московских парков, а также создать филиалы клуба во всех военных округах. Шойгу напомнил, что в 2019-м впервые был организован клуб болельщиков Армейских международных игр, который посетили более 100 тысяч человек.

Всего же за пять лет проведения таких игр число участников состязаний возросло почти в три раза, а команд - в четыре раза. Ежегодно увеличивается и количество испытаний. Так, в нынешнем году военнослужащие 39 стран состязались в 32 конкурсах на территории 10 государств. Всего было задействовано свыше 1,3 тысячи единиц техники. "В целом система отбора и подготовки российских военнослужащих подтвердила свою эффективность. Наша сборная в очередной раз завоевала титул чемпиона, - подчеркнул министр. - Несмотря на это, по ряду конкурсов необходимо улучшить результат. Я отмечу "Конный марафон", "Отличники войсковой разведки", "Военно-медицинскую эстафету".

Шойгу также сообщил, что во время соревнований большое внимание уделялось работе с молодежью: было проведено 16 военно-патриотических мероприятий, в которых приняло участие свыше 3 тысяч юнармейцев. "Будем активно привлекать подростков к Армейским международным играм и в дальнейшем", - сделал вывод министр.

Между тем, ряды "Юнармии" постоянно увеличиваются. 297 отрядов Всероссийского детско-юношеского патриотического движения общей численностью более 13 тысяч человек созданы при предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса. По мнению Шойгу, сегодня можно уверенно говорить, что для многих регионов страны "Юнармия" стала ведущим молодежным проектом. Об этом свидетельствует и статистика, озвученная в выступлении министра. Только в нынешнем году военно-спортивная игра "Победа" объединила более 138 тысяч молодых людей. В летних юнармейских лагерях отдохнули 114 тысяч подростков, географический диктант несколько дней назад написали свыше 40 тысяч ребят, что в семь раз больше, чем в прошлом году.

А работы участников фестиваля "Кадетский взгляд", который прошел в филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе, посмотрели свыше 1,5 млн интернет-пользователей. Свое творчество на этом фестивале представили воспитанники всех довузовских учебных заведений Минобороны. Гран-при в итоге досталось Оренбургскому президентскому кадетскому училищу.

Министр отметил, что из года в год качество таких фильмов растет, что говорит о живом интересе ребят к истории своей страны и ее героям. "Учитывая важность работы с будущими защитниками Отечества, мы приняли решение о создании тематических разделов кадетства в центральных военных музеях Министерства обороны", - сообщил Шойгу.