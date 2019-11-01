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01.11.2019 21:21
Рубрика: В мире

Скандал в Одессе: дети из приюта рассказали, как над ними издевались

Текст: Ольга Онежская

В одесском городском приюте "Свитанок" разгорелся скандал после того, как стали все чаще сбегать дети. Причина: частые побои, унижения и домогательства со стороны персонала, а также сотрудников частной охраны. Об этом сообщает издание Страна.ua.

Фото: www.facebook.com/ostap.drozdov
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Портал ссылается на бывшую патрульную полицейскую Зою Мельник. Именно она рассказала об ужасах, которые творятся в приюте. По словам женщины, она узнала обо всем от волонтера Лучезара Панфилова в августе этого года. Сначала она не поверила тому, что услышала, но потом все подтвердилось. По его словам, некоторые полицейские приезжали в приют по вызову воспитателей и мучили детей.

Как рассказала одна из "воспитанниц" приюта, в случае болезни детей лечили аспирином или но-шпой, других лекарств не давали, думая, что дети притворяются. Мобильные телефоны иметь при себе было не положено, их выдавали только на несколько минут в день. С друзьями можно было общаться только через забор, о визитах и речи быть не могло. А все дорогие игрушки и сладости, которые в приют привозили волонтеры, работники забирали домой.

Фото: Денис Петров/РИА Новости
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К тому же, воспитатели и охранники неоднократно приходили к девушкам по ночам и "трогали" их. Один охранник многозначительно приглашал их к себе в комнату, а один полицейский, который неоднократно приезжал в приют, регулярно вступал в половой контакт с одной из воспитанниц, что не было тайной ни для других детей, ни для воспитателей. Все это неоднократно провоцировало детей на побег.

Однако, как утверждает временно исполняющая обязанности директора приюта Маргарита Пичугова, никакого насилия к детям не применялось. Но отрицать факт побегов она не стала, объяснив это слишком строгими и дисциплинированными условиями содержания в приюте, к которым дети не смогли привыкнуть.

Отметим, что Государственное бюро расследований Украины уже открыло уголовное производство по фактам жестокого обращения с детьми.

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