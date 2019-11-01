СМИ: 4 человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Не менее четырех человек погибли погибли в результате стрельбы в американском городе Оринда, штат Калифорния. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили серьезные ранения. Отмечается, что стрельба произошла в четверг вечером на частной вечеринке по случаю Хэллоуина. На месте происшествия уже работают полицейские и скорая помощь.

Как сообщил представитель шерифа округа Контра-Коста, ведется расследование, детали произошедшего будут известны позднее.